۷ طرح کشاورزی همزمان با ششمین روز هفته دولت با حضور غلامرضا گل‌محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نیشابور به بهره‌برداری رسید.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، با بهره برداری از این طرح‌ها که در بخش‌های مختلف کشاورزی و با هدف توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت زنجیره تولید اجرا شده‌اند برای ۱۵۰ نفر هم به صورت مستیم شغل فراهم شده است.

افتتاح کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان طوس نیشابور از مهم‌ترین طرح‌های افتتاح‌شده بود. این واحد تولیدی با ظرفیت سالانه ۱۰۸ هزار تن خوراک آماده، در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۱۷۷ مترمربع ساخته شده و زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر را فراهم کرده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گل‌محمدی در آیین افتتاح کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان طوس نیشابور با اشاره به اهمیت ورود دانش به عرصه تولید، گفت: تکمیل زنجیره‌های تولید و ایجاد پیوند میان محققان و بخش خصوصی از الزامات تحقق امنیت غذایی پایدار و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

وی افزود: حمایت از طرح‌های علمی و دانش‌بنیان، توسعه تولید صادرات‌محور و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی، از رویکرد‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات در بازدید از بخش‌های مختلف این کارخانه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیزات تمام‌اتوماتیک را از ظرفیت‌های مهم این واحد تولیدی عنوان کرد و گفت: اتوماسیون در فرآیند تولید خوراک می‌تواند به کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری منجر شود و در کاهش هزینه‌های تمام‌شده برای بهره‌برداران نقش داشته باشد.

وی این واحد صنعتی را نمونه‌ای از پیوند میان دانش، صنعت و کشاورزی دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای نوسازی و توسعه واحد‌های تولیدی تأکید کرد.