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از قابلیتهای جدید سامانه قرآنی «حافظیار» میتوان به مباحثه آنلاین میان حافظان قرآن کریم در سراسر کشور و تحویل آنلاین محفوظات به استاد اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم ربیهاوی، حافظ قرآن کریم، سامانه «حافظیار» را با هدف تسهیل فرآیند آموزش، حفظ و مرور قرآن کریم، طراحی کرده و اکنون از قابلیتهای جدید خود رونمایی کرده است.
این امکانات با تمرکز بر ارتقای ارتباط میان حافظان قرآن و اساتید، زمینه آموزش و ارزیابی غیرحضوری را بیش از گذشته فراهم کرده است. بر اساس اعلام توسعهدهندگان این نرم افزار، یکی از مهمترین قابلیتهای جدید «حافظیار»، مباحثه آنلاین میان حافظان قرآن کریم در سراسر کشور است.
این بخش به کاربران امکان میدهد بدون محدودیت جغرافیایی، به صورت صوتی با دیگر حافظان ارتباط برقرار کرده و محفوظات خود را مرور و مباحثه کنند.
از دیگر امکانات این نسخه، (تحویل آنلاین محفوظات به استاد) است. کاربران میتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی، از طریق تماس آنلاین محفوظات خود را برای استاد ارائه کرده و فرآیند ارزیابی و رفع اشکال را بهصورت مجازی انجام دهند؛ قابلیتی که میتواند نقش مؤثری در صرفهجویی زمان و افزایش دسترسی قرآنآموزان به اساتید داشته باشد.
همچنین در هنگام مباحثه یا ارائه محفوظات، (دسترسی سریع به متن کامل قرآن کریم) در داخل برنامه فراهم شده است تا کاربران در صورت نیاز بتوانند بهراحتی آیات مورد نظر را مشاهده و مرور کنند.
علاوه بر این، «حافظیار» به (فهرست اختصاصی قرآن کریم) مجهز شده است که امکان جستوجو و دسترسی آسان به سورهها و آیات را در محیطی ساده و کاربرپسند فراهم میکند. توسعهدهندگان این سامانه اعلام کردهاند که هدف از ارائه این قابلیتها، ایجاد بستری هوشمند برای آموزش، تمرین، مباحثه و ارزیابی حافظان قرآن کریم و تسهیل ارتباط میان قرآنآموزان و اساتید در سراسر کشور است.
این امکانات، «حافظیار» را به یکی از ابزارهای کاربردی در حوزه آموزش و حفظ قرآن کریم تبدیل کرده و میتواند تجربهای نوین از آموزش و تعامل قرآنی را برای کاربران فراهم آورد.