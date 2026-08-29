به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محمد رسول الله»، «همه چیز در مورد خواهرم»، «پلیس‌های اشتباهی»، «اعلام اضطراری»، «مرد خاکستری»، «جیب بر‌ها به بهشت نمی‌روند»، «آخر هفته‌های بی نظیر»، «بچه زرنگ»، «چگونه اژد‌های خود را تربیت کنیم» و «من یک پدر خوب هستم»، از جمله فیلم های است که از شبکه‌های سیما پخش می شود.

شبکه یک

*فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مجید مجیدی»، ساعت ۱۶:۰۰ پخش می شود.

این فیلم سینمایی از محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب آغاز می‌شود و سپس به دوره پیش از تولد پیامبر اسلام باز می‌گردد. این فیلم رخداد‌های پیش از تولد پیامبر اسلام تا ۱۲ سالگی و صحنه‌های دوره شیرخوارگی و خردسالی پیامبر را پیش چشم مخاطبان به تصویر می‌کشد.

علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، محسن تنابنده، مینا ساداتی، ساره بیات، داریوش فرهنگ، رعنا آزادی‌ور و نسرین نصرتی از بازیگران این فیلم هستند در فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه تهران

*فیلم سینمایی «همه چیز در مورد خواهرم» به کارگردانی «آنا چرناکوا»، ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی الکساندر آداباشیان، اندری امیلیانو و کلیم بردینسکی خواهیم دید: مینیا جوانی است که می‌خواهد بعد از مدت‌ها به دیدن خواهرش لولیا برود. او و لولیا وقتی بچه بودند شیطنت‌های زیادی می‌کردند و پدرشان اغلب تنبیه‌های سختی برایشان در نظر می‌گرفت. لولیا ازدواج کرده و همسرش فوت کرده و دو پسر دوقلو شیطان دارد که کیف خیریه را که در خانه بوده را به حیاط برده و پسری ان را پرتاب کرده است. ولی آنها نمی‌توانند کیف را پیدا کنند و قرار است که پلیس لولیا را به زندان بیندازد. مینیا به خانه خواهرش می‌رسد و بچه‌ها با انداختن هدیه دایی شان روی قطاری که دوستشان ساخته باعث می‌شوند که لباس آتش بگیرد و ...

*فیلم سینمایی جدید «پلیس‌های اشتباهی» به کارگردانی «گونزالو فرناندز کارمونا»، ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ژاندینو آسپورات، ورنر کولف و فلورنس فوس ودا خواهیم دید: جک به تازگی به قسمت پلیس‌های اجتماعی ملحق شده است و قرار است که با رامون کار کند. ابتدا او در کنار رامون راحت نیست و از اینک ه باید به رفتار‌های مردم در خیابان‌ها نظارت کنند، راضی به نظر نمی‌رسد. کوین برادر رامون در اثر شلیک قاچاقچیان مواد در خیابان کشته می‌شود و رامون می‌خواهد قاتل او را دستگیر کند ولی ...

شبکه نمایش

*فیلم سینمایی «اعلام اضطراری» به کارگردانی «هان جای ریم»، ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لی بیانگ هان، سانگ کانگ هو و جیون دو یی اون؛ در مورد یک تهدید تروریستی است. مقامات کره متوجه می‌شوند یک مظنون که در یک شرکت دارویی امریکایی کار می‌کند اقدام به پخش یک ویروس در یک هواپیمای مسافربری کرده است. زمانی که یک مسافر در همان هواپیما به شکلی مرموز می‌میرد، وحشت هم در پرواز و هم در زمین به اوج خود می‌رسد و فرد منتشر کننده ویروس هم در اثر ابتلا به ویروس جانش را از دست می‌دهد مسافران بیمار می‌شوند و خلبان می‌خواهد در امریکا و ژاپن به دلیل سوخت رو به اتمامش فرود آید که ...

*فیلم سینمایی «مرد خاکستری» به کارگردانی «آنتونی روسو»، ساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آیشواریا سونار، آلفره وودارد و آنا د آرماس خواهید دید: شیش یک زندانی است که به جرم قتل ناپدریِ بد خویش در سال ۱۹۹۵ به زندان افتاده و چند دهۀ دیگر را نیز باید در زندان بگذراند. مأموری به نام دونالد فیتزروی در ازای مأموریت‌های فوق سری او را از زندان درآورده و آموزش می‌دهد. او یگانی به نام سییِرا تشکیل داده که زندانیان CIA پر نفوذ بدون خانواده و بدون هویت در آن عضویت داشته و از پسِ مأموریت‌های بسیار محرمانه برمی آیند. دونالد به اجبار و توسط رییس جوان پر نفوذی به نام دنی کارمایکل بازنشسته شده است. مأموریت ویژ‌های برای کشتن یک مرد در بانکوک به شیش محول می‌شود و دختر جوانی به نام دانی، در این مأموریت شیش را همراهی می‌کند. شیش در خلال درگیری با مرد و لحظاتی قبل از مرگش میف همد، او نیز مأمور سییرا بوده و چهار نام داشته است. دلیل حذف چهار، داشتن مدارکی از فساد عظیم کارمایکل بوده است. چهار قبل از مرگ، فلش اطلاعات خود را به سرپرستی CIA به شیش می‌سپارد و از این لحظه شیش به فهرست سیاه کارمایکل اضافه می‌شود. او برای حذف شیش، یک سازمان خصوصی وابسته به فردی بیرحم به نام لوید هنسون را نیز به تعقیب شیش میگ مارد. لوید برای کشتن شیش، از هیچ جنایتی روگردان نیست و ...

*فیلم سینمایی «جیب بر‌ها به بهشت نمی‌روند» به کارگردانی «ابوالحسن داوودی»، پنج شنبه ۱۷ فروردین ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: دلشاد دستفروش دوره گردی است که در خانه آقای ملک مستاجر است. آقای ملک یک خانه قدیمی دارد با اتاق‌های فراوان که هرکدام را به کسی اجاره داده و سر ماه با بداخلاقی برای گرفتن کرایه می‌آید و به کسی هم رحم نمی‌کند. دلشاد به دختری به نام مریم دلبسته است که با مادرش خانم ضرابی در یکی از این اتاق‌ها زندگی می‌کند. یک روز که آقای ملک طبق معمول برای گرفتن کرایه می‌آید. دلشاد می‌فهمد که مریم و مادرش پول کرایه را ندارند. پس به ملک قول می‌دهد که پول را تا آخر هفته جور کند و این آغاز ماجرا است او به راه‌های مختلفی فکر می‌کند. به دزدی معمولی و به دزدی از بانک در این بین ندای وجدان او به شکل خودش ظاهر می‌شود و او را از این کار نهی می‌کند. اما دلشاد ...

علیرضا خمسه، آتنه فقیه نصیری، زنده یاد حمیده خیرآبادی، غلامحسین لطفی، زنده یاد حسین محب اهری، محمود بهرامی و آتش تقی پور در فیلم سینمایی «جیب بر‌ها به بهشت نمی‌روند» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «آخر هفته‌های بی نظیر» به کارگردانی «مارک روتموند»، ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود.

این فیلم با بازی فلوریان دیوید فیتس، سسیلیو آندرسن و آیلین تزل؛ درباره جِیسون پسربچه‌ی نوجوان مبتلا به اوتیسم است. او قوانین و عادات خاص خود را دارد. قرار است که پدرش آخر هر هفته او را به تماشای یک مسابقه‌ی فوتبال بوندس لیگا در استادیوم‌های سراسر آلمان ببرد، تا جِیسون نهایتأ بتواند از میان ۵۶ تیم بوندس لیگا، تیم مورد علاقه‌اش را پیدا کند، اما ...

شبکه کودک

*پویانمایی جدید «بچه زرنگ» به کارگردانی «بهنود نکویی، محمدجواد جنتی و هادی محمدیان»، ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این پویانمایی درباره محسن پسربچه‌ای کنجکاو است که تحت تاثیر ابرقهرمانان و کار‌های آنها، می‌خواهد ابرقهرمان بشود. او در یک گردش خانوادگی، به طور اتفاقی با ببری آشنا می‌شود. آنها زبان هم را متوجه می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که محسن، از مشکل ببری که فرار از دست شکارچیان است با خبر شود. او ببری را در صندوق عقب ماشین پناه می‌دهد و با خود با خانه می‌برد. ببری که برای زندگی در شهر و بین آدم‌ها آفریده نشده، مشکلات زیادی به وجود می‌آورد و محسن مجبور می‌شود او را در پوشش اردوی مدرسه، به زادگاهش برگرداند. محسن که متوجه در خطر بودن ببری می‌شود و فرصت را برای ابرقهرمان شدن مهیا می‌بیند، نمی‌تواند او را تنها بگذارد و داستان از همین‌جا آغاز می‌شود. محسن در جنگل به روش‌های مختلف با شکارچیان درگیر شده و برنامه‌های آنها را برهم می‌زند. اما چنگیز انقراض، شکارچی مشهور، که قصد عقب نشینی ندارد، با گروگان گرفتن محسن، سعی می‌کند تا حیوانات و قلب جنگل را زندانی کند. قلب جنگل آهوی زیبایی است که امام رضا (علیه السلام) ضامن او شده بوده و حالا توانایی‌های ویژه‌ای دارد. او به‌خاطر نجات جان محسن، خودش به تله چنگیز می‌رود و ...

شبکه امید

*پویانمایی جدید «چگونه اژد‌های خود را تربیت کنیم» به کارگردانی «کریس سندرز و دین دبلوا»، ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این پویانمایی درباره‌ی یک وایکینگ جوان به‌نام هیکاپ است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می‌گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می‌پردازند؛ ولی هیکاپ توانایی جنگیدن با آنان را ندارد و حتی اگر هم داشته باشد، (به خاطر جثه کوچکش) اجازه ندارد این کار را بکند.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

*فیلم سینمایی «من یک پدر خوب هستم» به کارگردانی «سانتیاگو سِگور»، ساعت ۱۰:۳۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی سانتیاگو سِگورا، تونی آکوستا و سیلویا آبریل؛ در مادرید پایتخت اسپانیا و حول یک خانواده اتفاق می‌افتد که دارای پنج فرزند هستند. خاویر پدر خانواده فکر می‌کند که بهترین پدر قرن بیست و یکم است. او برای یک شرکت تلفن همراه کار می‌کند و مدیر عامل و تکنسین رایانه است. او آن قدر غرق کار است که همسرش ماریسا و فرزندانش سارا، کارلوتا، روچو دانی و پائولا را نمی‌بیند. او فکر همیشه فکر می‌کند همه چیز مرتب است و ماریسا در مورد همه چیز بدون این که نیازی باشد اغراق می‌کند. ماریسا در بیشتر موارد از روزارا خانمی که خدمتکار خانه است برای نگهداری از بچه‌ها کمک می‌گیرد. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که خاویر به همسرش می‌گوید نمی‌تواند به سفر برود. آنها قرار بود به مناسبت پانزدهمین سالگرد زندگی مشترکشان به سواحل کارائیب بروند. ماریسا همراه همسر برادر شوهرش به سفر می‌رود و در این یک هفته خاویر متوجه مشکلات زندگی و بزرگ کردن ۵ فرزند می‌شود. او که مردی پر مشغله است بعد از چالش‌های فراوان از محل کارش اخراج می‌شود، اما ...

شبکه فراتر (۴k)

*فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.

فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا؛ روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است می‌توان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد و ...