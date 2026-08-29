به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایرج معصومی، با تشریح عملکرد این دفتر در دو سال گذشته، از صدور ۲۶۵ مجوز برای برپایی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌های خارج از کشور، صدور ۱۷۳ مجوز برای برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و ۱۰ مجوز برای برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در کشور‌های هدف خبر داد.

وی همچنین از صدور ۱۸۲ موافقت‌نامه اعزام هیأت تجاری، پذیرش و حمایت از ۱۷۳ هیأت تجاری خارجی همزمان با برگزاری نمایشگاه‌های داخلی، برگزاری ۳۶ کارگاه آموزشی تخصصی، ارزیابی و تقدیر از ۱۰۰ شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و در نظر گرفتن ۴ هزار و ۶۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی برای متقاضیان واجد شرایط خبر داد.

معصومی همچنین گفت: این دفتر با تمرکز بر هوشمندسازی شبکه نمایشگاهی، بازار‌های استراتژیک، افزایش سهم بازار، توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات، تخصیص هوشمند مشوق‌ها و تجهیز صادرکنندگان به دانش تخصصی، به دنبال عبور از تنگنا‌ها و توسعه بازار‌های هدف است.