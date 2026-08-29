پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس تهران امروز ۷ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش ۲.۰۳ درصدی و بیش از ۱۲۹ هزار و ۵۸۳ واحدی به ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱.۴ درصدی و بیش از ۲۵ هزار و ۱۷۷ واحدی در سطح یک میلیون و ۸۲۷ هزار واحدی ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از یک هزارو ۲۱۴ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای بانکها و محصولات شیمیایی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۹ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۸۰ درصد بازار معادل حدود ۷۵۰ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.