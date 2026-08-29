شاخص کل بورس تهران امروز ۷ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش ۲.۰۳ درصدی و بیش از ۱۲۹ هزار و ۵۸۳ واحدی به ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۴ درصدی و بیش از ۲۵ هزار و ۱۷۷ واحدی در سطح یک میلیون و ۸۲۷ هزار واحدی ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از یک هزارو ۲۱۴ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های بانک‌ها و محصولات شیمیایی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۹ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۸۰ درصد بازار معادل حدود ۷۵۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.