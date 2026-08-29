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مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه کمبودی در تأمین بنزین وجود ندارد، گفت: افزایش ۱۰ درصدی تقاضا در کنار آسیبدیدگی بخشی از ظرفیت ذخیرهسازی و لجستیک سوخت در تهران، سبب کاهش سرعت تأمین برخی جایگاهها و تشکیل صف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیامک طاووسی امروز (شنبه، هفتم شهریور) با تأکید بر اینکه کمبودی در تأمین بنزین وجود ندارد، گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۳۸ میلیون لیتر در مرداد به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر در پنج روز ابتدایی شهریور رسید و این افزایش ناگهانی تقاضا در کنار آسیبدیدگی بخشی از ظرفیت ذخیرهسازی و لجستیک سوخت در تهران، سبب کاهش سرعت تأمین برخی جایگاهها و تشکیل صف شد.
وی با اشاره به رشد حدود ۱۰ درصدی مصرف بنزین، تأکید کرد: کمبودی در تأمین بنزین وجود ندارد، از این رو مردم از ذخیرهسازی و پر کردن غیرضروری باک خودروها خودداری کنند، همچنین با افزایش تعداد تانکرها و اصلاح برنامههای توزیع، شرایط توزیع بنزین در روزهای اخیر بهبود یافته است و برنامهریزی برای بازسازی مخازن آسیبدیده و احداث مخازن جدید انجام شده است.
مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تصریح کرد: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، ۲۷ طرح پتروپالایشی دارای مجوز یا تخصیص خوراک بر اساس پیشرفت فیزیکی اولویتبندی شدهاند که ۷ طرح در سبد طرحهای اولویتدار قرار گرفتهاند.