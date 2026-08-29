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گنبد علویان یکی از شاهکارهای معماری و گچ بری پس از اسلام و یکی از یادمان های متعلق به اواخر دوره سلجوقیان در قرن ششم هجری در همدان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، گنبد علویان همدان، یکی از شاهکارهای معماری و گچبری پس از اسلام که در چهارباغ علویان و نزدیکی میدان امامزاده عبدالله شهر همدان واقع شده است.
این اثر در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده ومتعلق به اواخر دوره سلجوقیان در قرن ششم هجری است.
خاندان علویان این بنا را ابتدا بهعنوان مسجد احداث کردند و در دورههای بعد با ایجاد سردابی در زیرزمین، به مقبرهای برای دو تن از بزرگان این خاندان تبدیل شد.
آنچه گنبد علویان را در میان صدها اثر تاریخی ایران بیهمتا کرده، گچبریهای اعجابانگیز آن است. نقوش برجسته، گلبوتهها و خطوط کوفی بر دیوارهای این بنا، حاصل ذوق و هنر معماران و هنرمندان قرنها پیش است.