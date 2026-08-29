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عدم احداث فضای مناسب در جوار کتابخانه پارک ملت اراک برای برگزاری مراسم تعزیهخوانی، از موضوعات بسته روی خط تماس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ انتظار برای تاسیس بازارچه های محلی، نظارت بر فعالی نانوایان و عدم احداث فضای مناسب در جوار کتابخانه پارک ملت اراک برای برگزاری مراسم تعزیهخوانی، از موضوعات بسته روی خط تماس است.
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