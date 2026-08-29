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اردوی تیمهای ملی والیبال نشسته در دو بخش آقایان و بانوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوازدهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته مردان و چهاردهمین مرحله اردوی تیم ملی بانوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، دهم تا هفدهم شهریور در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان برگزار میشود.
در بخش آقایان؛ میثم حاج بابایی (آذربایجان شرقی)، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، امیرحسین نوری (تهران)، مهدی بابادی (خراسان رضوی)، حسین گلستانی (قم)، پارسا محمدی (کردستان)، محمد نعمتی، وحید بایلری (گلستان)، میثم علیپور (گیلان)، حسین دریکوند و رسول اسدی (لرستان)، مرتضی مهرزاد (مازندران) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر هادی رضایی سرمربی، فرشید عاشوری و محمدرضا رحیمی مربیان تیم ملی به تمرین میپردازند.
هادی ساجدی نیا مربی بدنساز، محمدهادی هادیزاده روانشناس، مهدی جعفریان کارشناس تغذیه و حجت الاسلام امیرحسین آقایی مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی میکنند.
سرپرستی اردو را علی کشفیا برعهده دارد.
در تیم بانوان؛ زینب ملکی، حدیث رضایی (اصفهان)، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی (خراسان رضوی)، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، رقیه شمس الدین سعید (کرمان)، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست (گیلان)، مریم کلهر (لرستان)، مریم ناظری (مازندران)، زهرا نجاتی (همدان) و فرزانه حیدری (هرمزگان)، ملی پوشانی هستند که زیر نظر هادی رضایی مشاور فنی، مریم ایرانمنش و آزاده علاءالدین مربیان تیم ملی به تمرین میپردازند.
زکیه احتشام آزاد مربی بدنساز و فرزانه رضایی روانشناس، در این اردو ملی پوشان را همراهی میکنند.