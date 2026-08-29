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کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی گفت: از روز دوشنبه روند کاهشی دما در سطح استان آغاز شده و بهتدریج از شدت گرمای هوا کاسته میشود.
آذر رضائی پور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی؛ از امروز تا پایان هفته، وزش باد در نواحی بادخیز استان گاهی شدید خواهد بود که در برخی ساعات با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه است و با توجه به جهت جریانات جوی، احتمال انتقال ذرات گردوغبار به دیگر نواحی استان، بهویژه مناطق مرکزی، وجود دارد.
وی افزود: ضمن اینکه از فردا یکشنبه در نیمه شمالی استان، در برخی ساعات افزایش ابر و وقوع رگبارهای پراکنده باران، بهویژه طی روز دوشنبه در ارتفاعات نیمه شمالی و نواحی شمالغربی استان، پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی ادامه داد: از نظر دمایی نیز از روز دوشنبه روند کاهشی دما در سطح استان آغاز شده و بهتدریج از شدت گرمای هوا کاسته میشود.
رضائی پور گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۷ درجه میرسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۲ درجه سانتیگراد میرسد.
وی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۲ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.