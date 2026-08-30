در شب میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام صادق (ع)، جشن‌های میلاد با حضور برادران شیعه و اهل سنت در سراسر هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ جشن‌ها میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه‌ها و مساجد سراسر هرمزگان دیشب پر رنگ‌تر از روز‌ها و شب‌های دیگر بود.

همچون این مراسم و جشن‌ها با حضور علمای شیعه و اهل سنت در تمام شهرستان‌های استان برگزار شد.

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۱۷ ربیع الاول مصادف با سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) بنا به روایت شیعیان است.