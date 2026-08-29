به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش قرآنی باعنوان وحدت امت درعطر آیات درارومیه برگزارشد.

دراین همایش که به مناسبت هفته وحدت وبا حضوربانوان فرهنگی برگزارشد مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه درناحیه مقاومت سپاه ارومیه گفت:وحدت امت اسلامی سلاحی قدرتمند دربرابر استکبار است.

حجت‌الاسلام سید عابدین صادقی افزود:دشمن به‌دنبال ایجاد شکاف وبی اعتمادی درجامعه بوده لذا وحدت سلاح استراتژیک جهان اسلام درمقابل دشمنان است.