عملیات لایروبی بخشی از رودخانه هاچه‌سوچای در شهرستان شاهین‌دژ، در اجرای پویش «رود روان» و با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان آب و بهبود شرایط بستر رودخانه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات لایروبی بخشی از رودخانه هاچه‌سوچای در محدوده روستای هاچه‌سو شهرستان شاهین‌دژ، در راستای پویش «رود روان» و با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان آب و بهبود شرایط بستر رودخانه آغاز شد.

در ادامه اقدامات گسترده این شرکت برای لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه‌های استان در قالب پویش «رود روان»، عملیات لایروبی بخشی از رودخانه هاچه‌سوچای در محدوده روستای هاچه‌سو شهرستان شاهین‌دژ آغاز شده و در دومین روز، در حال اجراست.

این عملیات با همکاری کارشناسان اداره منابع آب شهرستان شاهین‌دژ و با استفاده از ماشین‌آلات شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در حال انجام است و طی آن رسوبات، گل‌ولای و موانع موجود در بستر رودخانه که موجب کاهش عمق و ظرفیت عبور جریان شده‌اند، برطرف می‌شوند.

علی شمس، رئیس اداره منابع آب شهرستان شاهین‌دژ، با اشاره به اهمیت اجرای این عملیات اظهار کرد: لایروبی و ساماندهی بستر رودخانه هاچه‌سوچای با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان آب، حذف رسوبات و موانع موجود و بهبود شرایط انتقال آب انجام می‌شود.

وی افزود: بازگشایی و بهسازی مسیر رودخانه‌ها علاوه بر کمک به بهبود انتقال و پایداری جریان آب، نقش مؤثری در مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطرات ناشی از وقوع سیلاب دارد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان شاهین‌دژ خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات در چارچوب پویش «رود روان» و با رویکرد تسهیل جریان آب در رودخانه‌های استان، از جمله برنامه‌های مهم شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در راستای مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب سطحی است.