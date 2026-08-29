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ترافیک در جادههای ورودی و خروجی استان مازندران؛ امروز شنبه ۷ شهریور سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ ترافیک در جادههای ورودی و خروجی استان مازندران؛ امروز شنبه ۷ شهریور سنگین است.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای مازندران و کشور:
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر (رفت و برگشت) محدوده مرزن آباد
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه مسیر (رفت و برگشت) محدوده شهر دماوند
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده گلدشت
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدودههای آبیک و مهرشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک
- تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)، آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)
- ضمنا محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی میباشند.