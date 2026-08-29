به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛رئیس کل دادگستری استان زنجان در اولین جلسه شورای معاونین دادگستری زنجان، گفت: اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه در استان با قوت و همت جدی در تمامی حوزه‌های قضایی دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: انجام رسالت سنگین اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم مقوله‌ای مهم و اثر گذار درجلب رضایت مردم دارد.

افراسیاب کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی را رویکرد مهم دادگستری استان بیان کرد و گفت: انجام وظایف صحیح با احساس مسئولیت و به موقع در کاهش اطاله دادرسی بسیار اثرگذار است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان به موضوع ارتقاء عملکرد در ابعاد مختلف قضایی و اداری در تمامی حوزه‌های قضایی مورد اهتمام قرار گیرد، گفت: بایستی با همت کارکنان قضایی و اداری، رسیدگی به این پرونده‌ها و امورات مهم و تکریم مراجعین دستور کار قرار گیرد.

وی برگزاری دیدار‌های مردمی و چهره به چهره با اقشار مختلف جامعه تاکید کرد و افزود: همراهی معاونین دادگستری استان برای اجرای هر چه بهتر این برنامه‌ها امری لازم و ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان توجه به سیره نبوی در انجام کار‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: شنیدن مشکلات مردم با سعه صدر و تلاش برای حل مشکلات مورد توجه همکاران قرار گیرد.

افراسیاب گفت: با توجه به آمار موجود در ارجاع پرونده‌ها به شعب تجدید نظر استان و دادگاه‌های دادگاه بدوی بر ایجاد دو شعبه جدید تجدید نظر و یک شعبه در دادگاه بدوی برای تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد.