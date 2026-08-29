رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جوانان پسر ایران در تهران با برگزاری مسابقات اسلحه سابر و معرفی نفرات برتر این اسلحه به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی سابر پسران در هر سه اسلحه و به میزبانی سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد که در بخش سابر، ۵۰ بازیکن از ۱۷ استان کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات انفرادی سابر، حسام مرادی از آذربایجان غربی به عنوان قهرمانی رسید. محمد متین شاهدی از یزد در جایگاه دوم قرار گرفت و آریا خدمتی از گیلان و کامیار شهسواری از یزد به طور مشترک سوم شدند.

در بخش تیمی نیز تیم یزد عنوان قهرمانی را به دست آورد، گیلان دوم شد و تیم‌های تهران و مازندران به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

فینال رقابت‌های انفرادی و تیمی سابر با حضور علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی و جمعی از مسئولان فدراسیون برگزار شد.

با برگزاری مسابقات سابر، پرونده رقابت‌های قهرمانی کشور جوانان پسر (یادواره شهدای میناب) در تهران بسته شد.