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رییس هیات کشتی منطقه آزاد اروند گفت: میلاد قلاوند داور آبادانی رقابتهای کشتی قهرمانی امیدهای جهان در آمریکا را قضاوت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید وزیری اظهار کرد: میلاد قلاوند، داور درجه یک بینالمللی کشتی کشورمان، با موافقت فدراسیون کشتی، برای قضاوت در رقابتهای کشتی قهرمانی امیدهای جهان ۲۰۲۶ در آمریکا انتخاب شد.
وی افزود: قلاوند از داوران باسابقه و فعال کشتی کشور در عرصه بینالمللی است که سابقه قضاوت در رقابتهای مهم جهانی، آسیایی و بینالمللی را در کشورهای مختلف دارد.
وزیری گفت: وی طی سالهای اخیر در رقابتهای برگزار شده در کشورهای آذربایجان، قزاقستان، اسپانیا، ترکیه، اردن، مجارستان، تایلند، آلبانی و مغولستان به عنوان داور حضور داشته است.
رییس هیات کشتی منطقه آزاد اروند بیان کرد: حضور و قضاوت در این رویدادهای معتبر بینالمللی، بیانگر تجربه و جایگاه قلاوند در جامعه داوری کشتی و اعتماد مجموعه کشتی کشور به توانمندی وی در میادین بینالمللی است.
رقابتهای کشتی قهرمانی امیدهای جهان از ۱۹ تا ۲۷ مهرماه سال جاری در شهر لسآنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد.