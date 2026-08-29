مراسم استقبال و تجلیل از شیوا جهانگیری، قهرمان مسابقات کورس قزاقستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مراسم استقبال و تجلیل از شیوا جهانگیری، قهرمان مسابقات کورس قزاقستان، صبح امروز با حضور معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان و جمعی از جامعه ورزش استان برگزار شد.



شیوا جهانگیری، ورزشکار شایسته همدانی، پس از کسب مدال طلای مسابقات کورس قزاقستان، صبح امروز مورد استقبال جامعه ورزش استان قرار گرفت.

در این مراسم، یوسف خدرویسی ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از تلاش و افتخارآفرینی شیوا جهنگیری در عرصه بین‌المللی قدردانی کرد و اظهار داشت: کسب مدال طلا در رقابت‌های بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای ورزشکاران استان همدان است و این موفقیت‌ها موجب افتخار جامعه ورزش استان است.

همچنین امروز از مدال آور کشتی ساحلی نوجوانان جهان امیرصالح جاویدی استقبال شد