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مدیرکل دامپزشکی گیلان از واکسیناسیون رایگان بیش از ۱۳ هزار دام و طیور و ارائه دیگر خدمات درمانی و پیشگیری رایگان در ۱۹ روستا به مناسبت هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر هادی بابایی گفت: به مناسبت هفته دولت، نیروهای متخصص اداره کل دامپزشکی گیلان با حضور میدانی در ۱۹ روستای کمبرخوردار و سخت گذر استان، انواع خدمات رایگان دامپزشکی را با هدف پیشگیری از بیماریهای دامی، ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به دامداران ارائه کردند.
وی افزود: واکسیناسیون رایگان ۲ هزار و ۸۰۰ رأس دام و ۱۱ هزار قطعه طیور بومی، مایهکوبی ۶۵۰ قلاده سگ گله، سمپاشی هزار و ۹۵۰ رأس دام و ۸ هزار و ۶۰۰ مترمربع مکان نگهداری دام، معاینه رایگان ۱۱۹ رأس دام و ۲۰۰ قطعه طیور بومی از جلمه اقدامات انجام شده در این اردوهای جهادی بود.
مدیرکل دامپزشکی گیلان از ارائه مشاورههای درمانی و مطالب آموزشی به دامداران در این اردوها خبر داد و گفت: برگزاری ۱۲ دوره آموزشی و ترویجی برای گروههای هدف در خصوص روشهای پیشگیری از بیماریهای دامی، رعایت اصول بهداشتی و ارتقاء امنیت زیستی واحدهای دامی هم از دیگر بخشهای این خدمات دامپزشکی بود.
دکتر بابایی با تأکید بر استمرار این حرکتهای مردمی و جهادی، افزود: ارائه خدمات دامپزشکی رایگان برای حفاظت از سرمایههای دامی، امنیت غذایی و سلامت جامعه و حمایت از دامداران مناطق محروم به عنوان یک اولویت مستمر در دستور کار قرار دارد.