«هفدهمین آیین ملی بزرگداشت حامیان نسخ خطی» به همراه بررسی آثار ۶ سال از حامیان نسخ خطی با کمک کتابخانه و مرکز اسناد مجلس به صورت مشارکتی در کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گفت: جشنواره آیین حامیان نسخ خطی در راستای تکریم و تقدیر از تمامی افراد حقیقی و نهاد‌های حقوقی که در حوزه‌های مختلف در جهت حفظ، حراست، تسهیل دسترسی به متون نسخ خطی، تصحیح متون، پژوهش‌های موضوعی سند شناسی و نسخه شناسی که از متون نسخ خطی برگرفته شده‌اند برگزار می‌شود.

رضا شهرابی افزود: این جشنواره در واقع تلاش می‌کند در بازه‌های زمانی مشخص شده تمامی اشخاصی که در حوزه‌هایی که ذکر شد اگر فعالیت شاخص داشته‌اند، شناسایی کند و بعد از داوریِ تلاش‌ها و فعالیت ایشان، از افراد شایسته تقدیر به عمل آورد.

وی گفت: شعار این دوره از این آیین، «میراث دیروز، اندیشه امروز» است و در هر دوره در محور‌های مختلفی فراخوان ارسال آثار داده می‌شود و یک کمیته علمی به بررسی آثار منتشرشده در این محور‌ها می‌پردازد.

شهرابی افزود: امسال نیز در ۸ محور شامل: فعّالیت‌های ترویجی در حوزۀ نسخ خطّی، آثار نظری در زمینه نسخ خطّی، تصحیح متون، فهرست نویسی نسخ خطی، پایان نامه‌های در موضوع متن پژوهش و نسخه شناسی، رساله‌های کوتاه خطّی، فعالیت‌های مرتبط با حوزه نسخ خطی در شبکه‌های مجازی و آفرینش‌های ادبی و هنری در این حوزه، به شناسایی کلیه آثار منتشر شده بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ (۶ سال) پرداختند و با کمک داوران برجسته‌ای که از اساتید دانشگاه ها و پژوهشگران صاحبنظر در این حوزه بودند در جهت داوری اثار کمک گرفته شد که نهایتا افرادی در هر یک از محور‌ها به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر شناسایی شده و در روز برگزاری این آیین از ایشان تقدیر به عمل می‌آید.

برگزاری این آیین از سال ۱۳۷۹ با همت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی شروع شد و هشت دوره این آیین در کتابخانه مجلس برگزار شد. از سال ۱۳۸۷ و دوره نهم، برگزاری این آیین ملی در کتابخانه ملی ایران ادامه پیدا کرد و تا کنون که دوره ۱۷ این آیین است در طی سال‌های مختلف این بزرگداشت در کتابخانه ملی برگزار شده است.

آخرین دوره برگزار شده در سال ۱۳۹۷ بود که با توجه به اینکه از مقطعی مصوب شده بود این آیین هر ۲ سال یکبار برگزار شود، دوره بعدی در سال ۱۳۹۹ باید برگزار می‌شد که به دلیل کرونا انجام نشد پس از آن نیز به دلایل مختلف این بزرگداشت متوقف مانده بود که در دوره اخیر ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برگزاری مجدد این آیین در دستور کار قرار گرفت و هفدهمین دوره بعد از ۸ سال امسال در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

در طول ۱۶ دوره گذشته، در کنار معرفی شخصیت‌های مختلفی که در عرصه‌های موضوعی شایسته تقدیر بوده‌اند، همواره از یک شخصیت ممتاز که حوزه فهرست نویسی و نسخه شناسی تلاش شاخص انجام داده است و قسمت زیادی از عمر خود را در این راه وقف کرده‌اند، تقدیر ویژه شده است و به عنوان چهره شاخص آن دوره معرفی شده‌اند. در دوره هفدهم نیز این موضوع قرار است انجام شود و از جناب آقای صدرایی خویی به عنوان چهره شاخص تقدیر خواهد شد.