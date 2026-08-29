به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمود اسپانلو، در دیدار با دادستان مرکز استان و معاونان وی، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر بازآرایی عملکرد دستگاه قضایی گفت: باید در شیوه عملکرد و رسیدگی‌ها بازآرایی ایجاد کنیم و تلاش شود ظرف دو ماه آینده جهش محسوسی در عملکرد دستگاه قضایی استان گلستان ایجاد کنیم.

اسپانلو با تأکید بر ضرورت توجه به مراجعان افزود: همه ما خادم مردم هستیم و باید تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی به آنان به کار بگیریم.

وی افزود: تکریم ارباب رجوع و داشتن سعه صدر در برخورد با مردم باید در دستور کار باشد و در دادسرا‌ها به صورت ویژه سخنان و مشکلات مراجعان با حوصله و دقت شنیده شود.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین بر مستند و مستدل بودن آرای قضایی تأکید کرد و گفت: رسیدگی‌ها باید با دقت انجام شود و تصمیمات قضایی بر مبنای مستندات و استدلال حقوقی باشد.

وی عملکرد دادستانی مرکز استان و دادسرا‌های گلستان را مطلوب ارزیابی کرد و خواستارادامه این روند با سرعت و دقت بیشتر شد.

اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود، حقوق عامه را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و افزود: مسائل و چالش‌های حقوق عامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌ها با آن مواجه هستند، به‌صورت مستقیم با حضور مسئولان مربوطه بررسی شود.

وی گفت: دستگاه‌هایی که در حوزه حقوق عامه با مشکل یا چالش مواجه هستند باید دعوت شوند تا مسائل آنها به‌صورت مشخص احصا و برای حل‌وفصل آنها راهکار ارائه و اقدام شود.

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: با وجود اقداماتی که تاکنون انجام شده، همچنان مسائل و کار‌های زیادی پیش رو داریم و باید با رویکردی مسئله‌محور و با سرعت بیشتر برای رفع مشکلات مردم و صیانت از حقوق عامه اقدام کنیم.

مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد معاونت‌های دادسرا در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و از نظارت بر عملکرد دادسرا‌ها در اجرای تکالیف قضایی خبر داد.

وی توجه به حقوق عامه، رسیدگی به مسائل محلات کم‌برخوردار، حمایت از اقشار کم‌درآمد و پیگیری مسائل مرتبط با بازار را از محور‌های فعالیت دادستانی مرکز استان عنوان کرد و گفت: این موضوعات در دادسرا‌های شهرستان‌ها نیز دنبال می‌شود.

رزاقی‌نژاد همچنین بر اجرای تأکیدات رئیس کل جدید دادگستری درباره تکریم مراجعان و رسیدگی دقیق، مستند و مستدل به پرونده‌ها در همه دادسرا‌های استان تأکید کرد و افزود این رویکرد به دادستانی‌های شهرستان‌ها نیز ابلاغ و بر اجرای آن تأکید شده است.