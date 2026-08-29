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رئیس کل دادگستری گلستان در نخستین روز کاری خود بر بازآرایی قضایی عملکرد دادگستری استان، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمود اسپانلو، در دیدار با دادستان مرکز استان و معاونان وی، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر بازآرایی عملکرد دستگاه قضایی گفت: باید در شیوه عملکرد و رسیدگیها بازآرایی ایجاد کنیم و تلاش شود ظرف دو ماه آینده جهش محسوسی در عملکرد دستگاه قضایی استان گلستان ایجاد کنیم.
اسپانلو با تأکید بر ضرورت توجه به مراجعان افزود: همه ما خادم مردم هستیم و باید تمام تلاش خود را برای خدمترسانی به آنان به کار بگیریم.
وی افزود: تکریم ارباب رجوع و داشتن سعه صدر در برخورد با مردم باید در دستور کار باشد و در دادسراها به صورت ویژه سخنان و مشکلات مراجعان با حوصله و دقت شنیده شود.
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین بر مستند و مستدل بودن آرای قضایی تأکید کرد و گفت: رسیدگیها باید با دقت انجام شود و تصمیمات قضایی بر مبنای مستندات و استدلال حقوقی باشد.
وی عملکرد دادستانی مرکز استان و دادسراهای گلستان را مطلوب ارزیابی کرد و خواستارادامه این روند با سرعت و دقت بیشتر شد.
اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود، حقوق عامه را از اولویتهای دستگاه قضایی استان برشمرد و افزود: مسائل و چالشهای حقوق عامهای که دستگاههای اجرایی، شهرداریها و سایر نهادها با آن مواجه هستند، بهصورت مستقیم با حضور مسئولان مربوطه بررسی شود.
وی گفت: دستگاههایی که در حوزه حقوق عامه با مشکل یا چالش مواجه هستند باید دعوت شوند تا مسائل آنها بهصورت مشخص احصا و برای حلوفصل آنها راهکار ارائه و اقدام شود.
رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: با وجود اقداماتی که تاکنون انجام شده، همچنان مسائل و کارهای زیادی پیش رو داریم و باید با رویکردی مسئلهمحور و با سرعت بیشتر برای رفع مشکلات مردم و صیانت از حقوق عامه اقدام کنیم.
مهدی رزاقینژاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد معاونتهای دادسرا در حوزههای مختلف ارائه کرد و از نظارت بر عملکرد دادسراها در اجرای تکالیف قضایی خبر داد.
وی توجه به حقوق عامه، رسیدگی به مسائل محلات کمبرخوردار، حمایت از اقشار کمدرآمد و پیگیری مسائل مرتبط با بازار را از محورهای فعالیت دادستانی مرکز استان عنوان کرد و گفت: این موضوعات در دادسراهای شهرستانها نیز دنبال میشود.
رزاقینژاد همچنین بر اجرای تأکیدات رئیس کل جدید دادگستری درباره تکریم مراجعان و رسیدگی دقیق، مستند و مستدل به پروندهها در همه دادسراهای استان تأکید کرد و افزود این رویکرد به دادستانیهای شهرستانها نیز ابلاغ و بر اجرای آن تأکید شده است.