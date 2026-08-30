به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در توسعه تجارت خارجی استان گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، شرکت‌های تعاونی گیلان بیش از ۱۶ میلیون دلار صادرات داشته‌اند.

وی افزود : در این مدت خاویار ، مرغ، چای ، فندق ، محصولات پلاستیکی ، پالت چوبی به کشورهای آسیای میانه و روسیه ، افغانستان ، عراق و کشورهای اروپایی صادر شد .

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: بیش از ۴۰ شرکت تعاونی گیلان در سال گذشته بیش از ۸۰ میلیون دلار صادرات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم داشته‌اند.

علی لقمانی ، بخش تعاون را دارای ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات و حضور منسجم تولیدکنندگان در بازار‌های خارجی دانست.

یکی از برنامه‌های مهم این حوزه را احیای تعاونی‌های مرزنشینان استان عنوان کرد و گفت: گیلان دارای ۱۷ تعاونی مرزنشینان است که بخش قابل توجهی از آنها طی سال‌های گذشته غیرفعال بوده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۶ تعاونی به‌روزرسانی شده‌اند و سایر تعاونی‌ها نیز در حال برگزاری مجامع و ساماندهی اعضا هستند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین از پیش‌بینی ظرفیت حدود ۲۲۰ میلیون دلار برای توسعه ظرفیت صادراتی استان از مسیر فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشینان خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت مبادلات مرزی و مزیت‌های مربوط به حقوق و تخفیف‌های گمرکی می‌تواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای مرزنشینان به همراه داشته باشد.