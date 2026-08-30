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مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت : در ۴ ماه منتهی به تیر امسال تعاونیهای گیلان ۱۶ میلیون دلار از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی با اشاره به نقش تعاونیها در توسعه تجارت خارجی استان گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، شرکتهای تعاونی گیلان بیش از ۱۶ میلیون دلار صادرات داشتهاند.
وی افزود : در این مدت خاویار ، مرغ، چای ، فندق ، محصولات پلاستیکی ، پالت چوبی به کشورهای آسیای میانه و روسیه ، افغانستان ، عراق و کشورهای اروپایی صادر شد .
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: بیش از ۴۰ شرکت تعاونی گیلان در سال گذشته بیش از ۸۰ میلیون دلار صادرات بهصورت مستقیم و غیرمستقیم داشتهاند.
علی لقمانی ، بخش تعاون را دارای ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات و حضور منسجم تولیدکنندگان در بازارهای خارجی دانست.
یکی از برنامههای مهم این حوزه را احیای تعاونیهای مرزنشینان استان عنوان کرد و گفت: گیلان دارای ۱۷ تعاونی مرزنشینان است که بخش قابل توجهی از آنها طی سالهای گذشته غیرفعال بودهاند.
وی افزود: تاکنون ۶ تعاونی بهروزرسانی شدهاند و سایر تعاونیها نیز در حال برگزاری مجامع و ساماندهی اعضا هستند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین از پیشبینی ظرفیت حدود ۲۲۰ میلیون دلار برای توسعه ظرفیت صادراتی استان از مسیر فعالسازی تعاونیهای مرزنشینان خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت مبادلات مرزی و مزیتهای مربوط به حقوق و تخفیفهای گمرکی میتواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای مرزنشینان به همراه داشته باشد.