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معاون میراث فرهنگی خوزستان از بهرهبرداری از کاروانسرای تاریخی دهدز در دولت چهاردهم و هفته دولت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا حسینی بروجنی در حاشیه نمایشگاه هفته دولت با اشاره به بهرهبرداری از کاروانسرای تاریخی دهدز دزپارت اظهار کرد: اقدامات مرمتی این کاروانسرا در سال ١۴۰٣ شروع شد و خوشبختانه در دولت چهاردهم و هفته دولت توانستیم این کاروانسرا را با کاربریهای متفاوت از جمله کاربری بخش اداری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دزپارت و بازارچههای صنایع دستی به بهره برداری برسانیم.
وی در ادامه گفت: افتتاحیه خوبی بود و امیدواریم با توجه به اینکه کاروانسرا به بهرهبرداری رسیده، زنجیره کاروانسراهای ثبت آثار جهانی نیز ملحق بشوند و ما بتوانیم یکی از کاروانسراهای دیگری را نیز به فهرست آثار جهانی معرفی کنیم.