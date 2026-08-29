به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا حسینی بروجنی در حاشیه نمایشگاه هفته دولت با اشاره به بهره‌برداری از کاروانسرای تاریخی دهدز دزپارت اظهار کرد: اقدامات مرمتی این کاروانسرا در سال ١۴۰٣ شروع شد و خوشبختانه در دولت چهاردهم و هفته دولت توانستیم این کاروانسرا را با کاربری‌های متفاوت از جمله کاربری بخش اداری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دزپارت و بازارچه‌های صنایع دستی به بهره برداری برسانیم.

وی در ادامه گفت: افتتاحیه خوبی بود و امیدواریم با توجه به اینکه کاروانسرا به بهره‌برداری رسیده، زنجیره کاروانسرا‌های ثبت آثار جهانی نیز ملحق بشوند و ما بتوانیم یکی از کاروانسرا‌های دیگری را نیز به فهرست آثار جهانی معرفی کنیم.