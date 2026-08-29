در ششمین روز از هفته دولت، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، خدماتی و اشتغال زایی در نقاط مختلف استان به بهره برداری رسید.

بهره برداری از ده‌ها طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در کردستان+ فیلم بهره برداری از ده‌ها طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در کردستان+ فیلم بهره برداری از ده‌ها طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در کردستان+ فیلم بهره برداری از ده‌ها طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در کردستان+ فیلم بهره برداری از ده‌ها طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در کردستان+ فیلم بهره برداری از ده‌ها طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در کردستان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با حضور استاندار کردستان، ۸۰ واحد از پروژه ۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن سنندج در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

بهره برداری از سیلوی جدید نگهداری غلات کارخانه آرد، واحد تولیدی پلی‌اتیلن کردستان در شهرک صنعتی بیلو و زمین‌های چمن مصنوعی مدارس شهید صادقیان و امیرکبیر با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۵۲ میلیارد تومان از جمله طرح های شهرستان مریوان بود.

در شهرستان قروه نیز امروز ده طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

شش طرح عمرانی و خدماتی و ورزشی در شهرستان دهگلان نیز به مناسبت هفته دولت امروز به بهره داری رسید.

شهرستان سروآباد نیز امروز نیز شاهد افتتاح طرح‌های عمرانی، خدماتی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان بود.