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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: جشن میلاد پیامبر مهربانی با حضور قشرهای مختلف مردم فردا یکشنبه ۸ شهریور در اسکله تفریحی کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: برای جابه جایی شرکت کنندگان در این مراسم ناوگان مینی بوس رانی، ساعت ۱۹:۱۵ از مبدا مساجد به سمت اسکله تفریحی تردد می کنند.
ساکنان و گردشگران می توانند یکشنبه هشتم شهریور از مبدا مساجد امام حسن مجتبی (ع)، خاتمالانبیاء (ص)، جوادالائمه (ع)، امام صادق (ع)، امام سجاد (ع) و امام کاظم (ع) به سمت محل برگزاری جشن در اسکله تفریحی با ناوگان مینی بوس رانی تردد کنند.
جشن میلاد پیامبر مهربانی همراه با قرعهکشی و اهدای ۲۳ جایزه ۳ میلیون تومانی به شرکتکنندگان یکشنبه هشتم شهریور برگزار میشود.