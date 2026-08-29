اسکله تفریحی کیش، میزبان ساکنان و گردشگران در جشن میلاد پیامبر مهربانی

اسکله تفریحی کیش، میزبان ساکنان و گردشگران در جشن میلاد پیامبر مهربانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: برای جابه جایی شرکت کنندگان در این مراسم ناوگان مینی بوس رانی، ساعت ۱۹:۱۵ از مبدا مساجد به سمت اسکله تفریحی تردد می کنند.

ساکنان و گردشگران می توانند یکشنبه هشتم شهریور از مبدا مساجد امام حسن مجتبی (ع)، خاتم‌الانبیاء (ص)، جوادالائمه (ع)، امام صادق (ع)، امام سجاد (ع) و امام کاظم (ع) به سمت محل برگزاری جشن در اسکله تفریحی با ناوگان مینی بوس رانی تردد کنند.

جشن میلاد پیامبر مهربانی همراه با قرعه‌کشی و اهدای ۲۳ جایزه ۳ میلیون تومانی به شرکت‌کنندگان یکشنبه هشتم شهریور برگزار می‌شود.