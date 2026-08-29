به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری استاندار هرمزگان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «حفظ یکپارچگی استان برای بنده به عنوان نماینده عالی دولت، روشن و حائز اهمیت است.

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در خصوص مطالب مطرح‌شده پیرامون موضوع انتزاع، تأکید می‌کنم که چنین موضوعی در دستور کار دولت قرار ندارد و طرح مطالبی از این دست، نباید موجب نگرانی افکار عمومی شود.

مردم هرمزگان آسوده خاطر باشند.»