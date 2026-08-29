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بدنبال مطرح شدن برخی ادعاها درباره انتزاع بخشی از هرمزگان، استاندار هرمزگان این موضوع را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری استاندار هرمزگان در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «حفظ یکپارچگی استان برای بنده به عنوان نماینده عالی دولت، روشن و حائز اهمیت است.
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در خصوص مطالب مطرحشده پیرامون موضوع انتزاع، تأکید میکنم که چنین موضوعی در دستور کار دولت قرار ندارد و طرح مطالبی از این دست، نباید موجب نگرانی افکار عمومی شود.
مردم هرمزگان آسوده خاطر باشند.»