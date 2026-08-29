پخش زنده
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مسابقات تیمهای لیورپول و ناتینگهام فارست، سویا و اتلتیکو مادرید و پرسپولیس تهران و ملوان بندر انزلی، امروز از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، لیگ جزیره در دومین هفته خود چهار دیدار برگزار میکند که گروه ورزش شبکه سه بازی تیمهای لیورپول و ناتینگهام فارست را برای پخش انتخاب کرده است.
مسابقه ساعت ۱۵:۰۰ در ورزشگاه آنفلید شهر لیورپول برگزار میشود و علیرضا دهقانی این بازی را گزارش میکند.
.از هفته سوم لالیگا امروز سه بازی انجام میشود و گروه ورزش بازی سویا و اتلتیکو مادرید را برای پخش در نظر گرفته است که برنامه «گزارش ورزشی» این بازی را به صورت مستقیم پخش میکند.
مسابقه ساعت ۲۳:۰۰ در ورزشگاه رامون سانچز پیسخوان شهر سویا اسپانیا برگزار میشود.
میثم محمدزاده این مسابقه را گزارش خواهد کرد.
در ادامه رقابتهای لیگ برتر از هفته چهارم، قرمز پوشان تهرانی میزبان تیم ملوان بندر انزلی هستند که این بازی را ساعت ۱۹:۰۰ برنامه «فوتبال برتر» به صورت زنده پوشش میدهد.
مسابقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس با گزارشگری نیما تاجیک برگزار میشود. داوری بازی به عهده سید رضا مهدوی است.
تیم پرسپولیس با ۳ بازی و ۲ برد در رده پنجم و ملوان نیز با همین تعداد بازی و ۱ برد در رده دهم جدول لیگ برتر قرار دارند.