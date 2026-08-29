مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هت معاونت فرهنگی حوزه علمیه فاطمیه یاسوج برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاونت فرهنگی حوزه علمیه فاطمیه سلام‌الله‌علیها یاسوج اعلام کرد: مراسم جشن میلاد با سعات پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه والهی و سلم فردا یک شنبه ۸ شهریور در پارک بانوان یاسوج برگزار می شود.

این آیین از ساعت ۵:۳۰ با تلاوت قرآن و سرود ملی و حماسی آغاز می شود.

برگزاری مسابقه، اهدای جوایز، مولودی خوانی، اجرای خلاقیت و هنر گروهی و اقامه نماز جماعت از جمله برنامه های این مراسم است.

پس از این آیین حرکت دسته روی به سمت خیابان جمهوری شهر یاسوج برگزار می شود.