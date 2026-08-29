دبیر علمی بخش علمی چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید با اشاره به ارسال ۳۷۵ مقاله به دبیرخانه این بخش گفت: دبیرخانه علمی بعد از وصول مقالات و در اولین مرحله از داوری، ۱۴۴ مقاله را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش علمی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با موضوع «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و لزوم تدوین نقشه راه برای وحدت اسلامی در شرایط فعلی» امروز، هفتم شهریورماه با حضور آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، مهمانان خارجی و شخصیت‌هایی از کشور‌های اسلامی در سالن همایش پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین راشدی‌نیا، رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی و دبیر علمی کنفرانس، به ارائه گزارشی از مقالات رسیده به این همایش پرداخت و اظهار کرد: چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی در شرایطی برگزار می‌شود که اندوهگین از دست دادن رهبر شهید ایران اسلامی هستیم و ایشان بیش از دیگر رهبران کشور‌های مختلف بر وحدت اسلامی تأکید داشتند و در این راستا تلاش می‌کردند.

وی ادامه داد: حجم تولید محتوای رهبر شهید در حوزه تقریب، وحدت و تمدن اسلامی در جهان اسلام نظیر ندارد، درواقع رهبر شهید ایران اسلامی نظریه‌پرداز حوزه وحدت اسلامی بودند و علاوه بر الگوسازی، نهادسازی نیز داشتند، در نهایت گفتار و رفتار ایشان قطب‌نمایی است که ما را به سمت راه درست هدایت می‌کند.

دبیر علمی همایش علمی چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی افزود: هیئت علمی این کنفرانس با تعیین هشت محور اصلی کار خود را آغاز کرد و با رأی اعتباربخشی به همایش توانستیم تأییدیه مرکز استنادی جهان اسلام (ISC) را بگیریم و قرار است مقالات رسیده به این همایش در این مرکز رونمایی بشوند.

وی گفت: تاکنون ۳۷۵ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که ۳۲۲ مقاله از ۲۲ استان کشور، ۵۳ مقاله از ۱۲ کشور جهان و بیشترین موضوع مقاله در محور اول مفهوم وحدت اسلامی و تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام شهید بود، همچنین ۳۳۶ مقاله به زبان فارسی، ۲۹ مقاله به زبان عربی و ۱۰ مقاله به زبان انگلیسی و ۲۶۲ مقاله از پژوهشگران شیعی و ۱۱۳ مقاله از پژوهشگران اهل سنت بود.

راشدی‌نیا بیان کرد: از تعداد کل نویسندگان که ۴۸۸ نفر بودند، ۳۱۱ نویسنده آقا و ۱۷۳ نویسنده خانم داشتیم. همچنین ۴۹ درصد نویسندگان مدرک دکتری، ۳۷ درصد کارشناسی ارشد و ۱۴ درصد دیگر مقاطع بودند. دبیرخانه علمی بعد از وصول مقالات شکل گرفت که تمامی مقالات توسط دو داور بررسی شد که در اولین مرحله از داوری ۱۴۴ مقاله مورد تأیید و ۲۱۱ مقاله رد شده است.