به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران در مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان_ دوحه موفق به شکست آرژانتین شد تا با شش برد متوالی و برای نخستین بار، مقتدرانه به فینال این رقابت‌ها صعود کند.

در صعود تاریخی به فینال زیر ۱۷سال جهان، پنج بازیکن گلستانی در پست‌های مختلف، سهیم بودند:

ارش اشرفی (قدرتی زن)

حمزه آقچلی (قدرتی زن)

سینا_احمدی (لیبرو)

محمدرضا زیبایی (دفاع_وسط)

منیب شیخ (دفاع_وسط)