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تیم ملی نوجوانان والیبال با درخشش ۵ گلستانی به فینال دوحه راه پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران در مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان_ دوحه موفق به شکست آرژانتین شد تا با شش برد متوالی و برای نخستین بار، مقتدرانه به فینال این رقابتها صعود کند.
در صعود تاریخی به فینال زیر ۱۷سال جهان، پنج بازیکن گلستانی در پستهای مختلف، سهیم بودند:
ارش اشرفی (قدرتی زن)
حمزه آقچلی (قدرتی زن)
سینا_احمدی (لیبرو)
محمدرضا زیبایی (دفاع_وسط)
منیب شیخ (دفاع_وسط)