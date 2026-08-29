استاندار لرستان گفت:هفته دولت فرصتی برای بازخوانی مسئولیت خدمتگزاری به مردم ،رفع مشکلات و انجام اقدامات ماندگار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در شورای اداری آموزش و پرورش استان گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای قدردانی از کارکنان دولت و بازخوانی مسوولیت سنگین خدمتگزاری به مردم است و مدیران باید از فرصت دوران مسوولیت برای حل مشکلات و انجام اقدامات ماندگار استفاده کنند.

سید سعید شاهرخی افزود: توفیق خدمت به مردم یک هدیه و فرصت بزرگ الهی است و همه‌ی کارکنان دولت در هر دستگاه و جایگاهی باید این مسوولیت را قدر بدانند و از لحظه‌لحظه دوران خدمت خود برای گره‌گشایی از مشکلات مردم استفاده کنند.

وی افزود: فلسفه وجودی مدیران و کارکنان دولت، خدمت به مردم است و باید مراجعه‌کنندگان را صاحبان اصلی حق بدانیم و با گشاده‌رویی، احترام و همه توان در مسیر رفع مشکلات آنان گام برداریم.

استاندار لرستان با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش بیان کرد: رسالت دستگاه تعلیم و تربیت بسیار متفاوت و مهم است و کارکنان اداری نیز در کنار معلمان و نیروهای آموزشی، نقش مهمی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت دارند.

شاهرخی افزود: کارکنان اداری آموزش و پرورش با پشتیبانی، هدایت، تشویق و فراهم کردن زمینه ی مناسب برای فعالیت معلمان می‌توانند نقش موثری در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی ایفا کنند.

وی تاکید کرد: سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که نظام اداری بتواند از برنامه‌ها پشتیبانی و زمینه ی اجرای صحیح آنها را در مدارس فراهم کند.

استاندار لرستان گفت: مدیران و کارکنان باید از فرصت خدمت برای انجام اقداماتی که آثار آن در زندگی مردم باقی می‌ماند استفاده کنند.