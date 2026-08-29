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کیفرخواست چهار متهم یک شرکت خصوصی به اتهام رهاسازی پسماندهای شیمیایی و سمی در طبیعت و تحصیل نامشروع مال صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان مرکز خوزستان گفت: کیفرخواست برای چهار نفر از عوامل یک شرکت خصوصی در استان به اتهام مشارکت در تهدید علیه بهداشت عمومی، ایجاد آلودگی شدید محیط زیست از طریق رهاسازی پسماندها و ضایعات پتروشیمی از نوع اتیلن دیکلراید در طبیعت، پولشویی، توقیف عواید مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به مبلغ ۸۳ میلیارد و ۵۸۷ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۳۵ تومان، صادر شد.
امیر خلفیان افزود: این شرکت خصوصی با انعقاد قراردادهایی با چند مجتمع پتروشیمی، متعهد به حمل و امحای اصولی و مکانیزه ضایعات و پسماندهای صنعتی شده بود که با رصد اطلاعاتی و نظارت دقیق ضابطان قضایی در یک بازه زمانی مشخص، تخلفات متهمان مستندسازی و مشخص شد.
وی ادامه داد: برخلاف تعهدات قانونی و ضوابط زیستمحیطی، پسماندهای سمی و خطرناک را بهجای امحا در طبیعت رهاسازی میکردند.
دادستان مرکز خوزستان با هشدار به متخلفان و تخریبکنندگان محیط زیست خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست از اولویتهای دستگاه قضایی است و برخورد با هرگونه فساد، قانونشکنی و تهدید سلامت عمومی جامعه، قاطع، بازدارنده و بدون اغماض خواهد بود.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان پیش از این از اجرای مرحله هفتم پویش خوزستان پاکیزه از اواخر شهریورماه و همزمان با استقبال از ماه مهر در سراسر استان خبر داده بود.