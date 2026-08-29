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مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از بازسازی و تکمیل ۲۶ پل و تونلی خبر داد که در جریان جنگ هدف حملات دشمن قرار گرفته بودند.
هوشنگ بازوند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: تمامی پلها و تونلهایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، یا بازسازی شدهاند و یا عملیات بازسازی آنها در حال انجام است.
وی افزود: پل بیلقان کرج که برای تعیین تکلیف، نیازمند انجام مطالعات و بررسیهای فنی جدید بود، این مراحل را پشت سر گذاشته و حداکثر تا یک ماه آینده، عملیات بازسازی آن آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: برای بازسازی پل بیلقان کرج حدود ۷ همت اعتبار نیاز است.