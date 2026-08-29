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مدیر کل استاندارد خوزستان تاکید کرد بهرهبرداران وسایل و مکانهای بازی و تفریحی موظفند پیش از ارایه خدمات به شهروندان نسبت به دریافت و تمدید گواهینامههای ایمنی و انجام آزمونهای صحت عملکرد تجهیزات خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصیپور در بازدید از فضاهای بازی در اهواز با اشاره به اجرای برنامههای نظارتی در راستای صیانت از سلامت و جان شهروندان این مجموعه بیان کرد: با توجه به حساسیت بالای تجهیزات تفریحی و احتمال بروز حوادث ناشی از استهلاک یا عدم رعایت استانداردهای ساختاری، کارشناسان استاندارد با تشدید فعالیتهای نظارتی در پنج ماه نخست امسال عملکرد فنی، استحکام ساختاری و گواهینامههای ایمنی ۲۱۵ مورد تجهیز تفریحی را در سراسر استان مورد ارزیابی و پایش قرار دادند که در مجموع منجر به انجام ۹۰۶ مورد بازرسی فنی شد.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی توسط بهرهبرداران وسایل و فضاهای بازی در استان تصریح کرد: هدف از این پایشهای گسترده، اطمینان از انطباق کامل تجهیزات بازی با استانداردهای ملی و تضمین ایمنی و کارایی آنها است.
قیصی پور تاکید کرد: هرگونه نقص فنی یا عدم انطباق با معیارهای ایمنی، خط قرمز ادارهکل استاندارد خوزستان بوده و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات بازدارنده و قانونی بدون فوت وقت اعمال خواهد شد.
مدیر کل استاندارد خوزستان با بیان اینکه تجهیزات شهربازیها و زمینهای بازی مشمول استانداردهای اجباری است افزود: نظارت مستمر و میدانی بر مراکز تفریحی استان بهمنظور پیشگیری از حوادث ناگوار و ارتقای ضریب ایمنی فضاهای تفریحی با جدیت و توان کامل تداوم خواهد داشت.