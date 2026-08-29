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مرکز آموزشی، توانبخشی و اجتماعی بیماران اعصاب و روان مزمن در منطقه کیانآباد شیراز، با هدف ارتقای خدمات حمایتی و درمانی به جامعه هدف، با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مرکز آموزشی، توانبخشی و اجتماعی بیماران اعصاب و روان مزمن در منطقه کیانآباد شیراز، با هدف ارتقای خدمات حمایتی و درمانی به جامعه هدف، با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهرهبرداری رسید.
این طرح که در مساحتی افزون بر ۱۳۰۰ متر مربع ساخته شده است، با بهرهگیری از توان بخش خصوصی و حمایتهای سازمان بهزیستی، با هزینهای معادل ۱۵۰ میلیارد ریال تکمیل و تجهیز شد.
این مجموعه تخصصی، ظرفیت پذیرش و نگهداری شبانهروزی ۱۰۰ بیمار مبتلا به اختلالات اعصاب و روان را فراهم کرده است.
حمید گودرزی، مدیرکل بهزیستی استان فارس، در حاشیه این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت رویکرد جامعهمحور در توانبخشی، اظهار داشت: ایجاد چنین مراکزی نه تنها به کاهش فشار بر خانوادهها کمک میکند، بلکه با فراهم کردن بستر حرفهآموزی، زمینه بازگشت این عزیزان به اجتماع را تسهیل می کندت.
وی افزود: این مرکز خدمات متنوعی شامل مراقبتهای شبانهروزی، ویزیتهای تخصصی روانپزشکی و پزشکی، خدمات روانشناسی، برنامههای آموزشی و دورههای حرفهآموزی را به همه مددجویان ارائه میدهد.
راهاندازی این مرکز گامی مهم در جهت تقویت شبکه توانبخشی استان فارس محسوب میشود و امید است با ارائه خدمات جامع، گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی افراد دارای اختلالات روانی و کاهش دغدغههای خانوادههای آنان برداشته شود.