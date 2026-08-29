رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از کشف ۶ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق و یک تُن و ۵۰۰ کیلوگرم شکر خارج از شبکه توزیع که به صورت ماهرانه در زیر بار پفک جاسازی شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلی کشنده که از سمت خراسان رضوی به مقصد سیستان و بلوچستان در حال حرکت بوده مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودرو متوقف کردند.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران در بازرسی دقیق از کامیون، متوجه شدند که راننده با استفاده از ترفند بارگیری محموله پفک، ۳۲ بشکه ۲۰۰ لیتری حاوی ۶ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق (گازوئیل) و همچنین یک تُن و ۵۰۰ کیلوگرم شکر که خارج از شبکه توزیع بود، در زیر این محموله جاساز کرده است.

سرهنگ دهقان گفت: مأموران در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف و یک متهم دستگیر کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات درخصوص فعالیت قاچاقچیان را از طریق سامانه ۱۱۰ و ۰۳۰۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.