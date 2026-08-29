برنامه تلویزیونی "محفل" مهمان مردم سیستان و بلوچستان می‌شود و با حضور چهره‌های شناخته‌شده قرآنی، شبی متفاوت را برای علاقه‌مندان به قرآن کریم رقم می‌زند.

به گزارش خبرنگاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محفل قرآنی امت احمد با حضور استاد حامد شاکرنژاد و استاد احمد ابوالقاسمی، استاد سبطین و استاد ابومصطفی سالارزهی چهار چهره شناخته‌شده عرصه تلاوت قرآن، در استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

این برنامه شنبه شب، هفتم شهریورماه از ساعت ۱۹ در مسجد جامع توحیدی شهر زاهدان، واقع در خیابان کوثر ۳۴ برگزار خواهد شد.

حضور «محفل» در سیستان و بلوچستان، فرصتی برای شنیدن تلاوت قاریان و استعداد‌های قرآنی سیستان و بلوچستان و گردهمایی علاقه‌مندان به کلام وحی در زاهدان خواهد بود.