به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان دومین روز از مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان ایران در شیراز امروز شنبه، زهرا نجفی با ثبت رکورد ۵۲.۳۵ متر در پرتاب نیزه، حد نصاب جدیدی را برای این ماده ثبت کرد. رکورد پرتاب نیزه ایران پیش از این با ۵۱.۸۸ متر در اختیار مانا حسینی بود که اسفند ۱۴۰۲ به ثبت رسانده بود.

پیش از این و در جریان نخستین روز از این مسابقات نیز فائزه آشورپور با ثبت زمان ۱۳.۴۷ رکورد ۱۰۰ متر با مانع ایران را جابجا کرده بود. رکورد پیشین این ماده را الناز کمپانی با ۱۳.۶۴ ثانیه در اختیار داشت.

مسابقات دوومیدانی ایران که از روز جمعه با حضور ۱۸۶ ورزشکار در بخش بانوان آغاز شده، امروز با معرفی نفرات برتر روز دوم به پایان خواهد رسید.

رقابت‌های قهرمانی مردان کشور نیز روز‌های دوشنبه و سه شنبه (۹ و ۱۰ شهریور) در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می‌شود.