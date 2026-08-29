رئیس پلیس مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد از جمعآوری ۷۹ نفر در جریان اجرای طرح آرامش در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پلیس مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد از جمعآوری ۷۹ نفر در جریان اجرای طرح آرامش در یاسوج خبر داد و گفت: در این طرح ۵۸ کیلوگرم مواد مخدر نیز از خودروهای عبوری کشف شد. هوشنگ ارجمند، افزود: مأموران پلیس مواد مخدر با هماهنگی مرجع قضایی و برپایی تور ایست و بازرسی، خودروهای عبوری را کنترل و بازرسی کردند که در جریان این عملیات ۵۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد. وی ادامه داد: در این طرح همچنین ۳۵ خردهفروش مواد مخدر دستگیر شد. رئیس پلیس مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: مأموران در ادامه اجرای طرح آرامش، ۴۴ نفر از معتادان متجاهر را نیز شناسایی و دستگیر کردند. ارجمند افزود: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.