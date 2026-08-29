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استاندار خوزستان با بیان اینکه این استان تولید کننده گندم ۱۴ میلیون نفر است، گفت: ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران معادل ۳۴ همت از ۴۶ همت پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده بیان کرد: خوزستان جایگاه دوم کشور در تولید دانههای روغنی شامل کلزا، ذرت دانهای و آفتابگردان را دارد و همچنان به دنبال افزایش تولید است.
وی افزود: فعالیتها و اقدامات دولت خدمتگزار باید به نظر مردم برسد چراکه مردم ولینعمتان ما هستند و مسئولان زمانی توفیق مییابند که بتوانند به صورت واقعی، خالصانه و صادقانه در خدمت آنان باشند.
موالی زاده با تاکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: باید اتحاد، همدلی و یکپارچگی را پشت سر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای حفظ کنیم.
استاندار خوزستان با اعلام آمار طرح های هفته دولت ، اظهار داشت: در هفته دولت یکهزار و ۶۲۴ طرح در بخشهای مختلف با اعتباری بالغ بر ۵۲ همت به بهرهبرداری میرسد .
وی با اشاره به رتبه ممتاز سرمایهگذاری در استان ادامه داد: از محل تسهیلات سفر رییسجمهور، ۲۸ هزار میلیارد ریال برای روانسازی شهرکهای صنفی پرداخت شد و سیاست راهبردی استان، حمایت از صنایع کوچک و متوسط با هدف ایجاد اشتغال بیشتر است.
موالیزاده با تاکید بر توسعه متوازن شهرستانها گفت: تلاش کردیم فعالیتها در اهواز محصور نشود و صنایع کوچک به شهرستانها برود تا اشتغال پایدار در همه نقاط استان ایجاد شود.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان با اشاره به انتظار طولانیمدت کشاورزان برای دریافت حقالعمل خود، پرداخت تسویه حساب ۱۸ هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم را نیازمند مداخله و پیگیری ویژه بانک مرکزی دانست و بر ضرورت خروج هرچه سریعتر کشاورزان خوزستانی از بلاتکلیفی تاکید کرد.