مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از دستیابی به احصای ۴۸۳ میلیون کیلووات ساعت انرژی در کلان‌شهر اهواز طی اجرای طرح ملی مهتاب خبر داد و گفت: اجرای طرح مهتاب علاوه بر کاهش تلفات و صیانت از منابع انرژی، به صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره به بیستمین مانور سراسری طرح «مهتاب» که در امور برق منطقه ۴ این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: طرح ملی مهتاب با هدف ارتقای کیفیت خدمات، ساماندهی وضعیت اندازه‌گیری مصرف و مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز طراحی شده است.

وی افزود: با وجود شرایط جوی گرم در فصل تابستان، تیم‌های عملیاتی این شرکت با برنامه‌ریزی دقیق در روز‌های دوشنبه و پنجشنبه هر هفته، در تمامی امور‌های تحت پوشش به اجرای دستورالعمل‌ها می‌پردازند.

فراتی با ارائه آمار‌های فنی از دستاورد‌های این طرح در کلان‌شهر اهواز، بیان کرد: تاکنون از طریق اقدامات نظارتی شامل تعویض کنتور‌های معیوب، تست تجهیزات اندازه‌گیری، بررسی چاه‌های کشاورزی و شناسایی موارد مشکوک در قرائت، موفق به احصاء ۴۸۳ میلیون و ۸۷ هزار و ۱۷ کیلووات ساعت ذخیره انرژی شده‌ایم.

وی با اشاره به دستاورد این طرح گفت: برای احداث یک نیروگاه یک مگاواتی، نیاز به سرمایه‌ای بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار یورو و بازه زمانی ۲ تا ۴ سال است؛ اما اجرای طرح مهتاب در اهواز، معادل ایجاد ظرفیت ۴۸۳ میلیون کیلووات ساعت ذخیره انرژی بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز همچنین با اشاره به دستورالعمل‌های مدیرعامل شرکت توانیر مبنی بر ضرورت صیانت حداکثری از منابع انرژی، خاطرنشان کرد که تجربیات به‌دست‌آمده از این مانور باید در سراسر صنعت برق به اشتراک گذاشته شود تا از دانش تولید شده در این پروژه برای ارتقای کیفیت خدمات استفاده شود.

محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در جریان آغاز بیستمین مرحله این طرح، بر لزوم کاهش تلفات غیر فنی و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان تاکید و اعلام کرده که در فاز نخست این پروژه، وضعیت بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نقطه مصرف که فاقد تجهیزات نظارتی دقیق بودند، مورد بازبینی قرار گرفته است و همچنین از شناسایی بیش از ۴۰ هزار مورد کنتور دستکاری‌شده در راستای مقابله با مصارف غیرمجاز خبر داد.

در پایان این مراسم از دو نفر از سیمبانان بنام‌های عارف سرخه و اسماعیل فرزام نیا که در طول اجرای طرح ملی مهتاب تلاش‌های ارزنده‌ای داشتند تجلیل شد.