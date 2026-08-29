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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار از تشکیل پرونده تعزیراتی برای چهار واحد شالیکوبی متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار گفت: در پی شکایات مردمی و در راستای صیانت از حقوق کشاورزان، با اجرای گشت مشترک نظارتی در شهرستان فریدونکنار، تخلف چهار واحد شالیکوبی در زمینه دریافت هزینههای مازاد و بیش از تعرفههای مصوب محرز و برای متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
کریمی با اشاره به اهمیت نظارت بر روند تبدیل شالی و رعایت حقوق کشاورزان اظهار کرد: صیانت از حقوق شالیکاران و جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق آنان از اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است و در همین راستا، نظارت بر عملکرد واحدهای شالیکوبی با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در جریان گشت مشترک بازرسی، تخلف چهار واحد شالیکوبی در زمینه دریافت هزینههای مازاد و عدم رعایت تعرفههای مصوب محرز شد که پس از تشکیل پرونده، موارد برای رسیدگی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار با قدردانی از همکاری و هوشمندی شهروندان در اعلام تخلفات، تصریح کرد: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات و برخورد بهموقع با متخلفان دارد و از شهروندان و کشاورزان انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی و نظارتی اطلاعرسانی کنند.
کریمی تأکید کرد: با هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفههای قانونی و مصوب و همچنین تضییع حقوق کشاورزان، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد و روند نظارت بر واحدهای شالیکوبی شهرستان تا پایان فصل تبدیل شالی ادامه خواهد داشت.