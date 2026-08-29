مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: در هفته وقف سال جاری ۲۰ عنوان برنامه با شعار ((وقف میراث ماندگار، آینده پایدار)) اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت:امسال هفته وقف باشعار ((وقف میراث ماندگار، آینده پایدار))درآذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ناصر جوانبخت افزود:درآمد حاصل از موقوفات استان درشش ماهه امسال ۱۲۰ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۸ در صدی داشته است.

وی برگزاری همایش یاوران وقف، اختتامیه مسابقات قرآنی، افتتاح فاز دوم گلخانه هیدروپونیک درارومیه وتوزیع بسته‌های معیشتی به ارزش ۲میلیارد تومان را از برنامه‌های هفته وقف در استان عنوان کرد.

۷تا۱۳ شهریور هفته وقف نامگذاری شده است.