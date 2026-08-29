مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی از ۳۰ به ۶۰ مگاوات در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با حضور معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر برگزار شد و در این جلسه، ضمن بررسی آخرین وضعیت صنعت برق استان، مهم‌ترین برنامه‌ها، پروژه‌های مهم هفته دولت و شاخص‌ترین عملکرد شرکت و چالش‌های پیش‌روی شبکه توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



این نشست که با حضور اکبر حسن‌بگلو معاون هماهنگی توزیع توانیر، طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و اعضای شورای معاونین شرکت برگزار شد؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گزارشی از عملکرد، اقدامات و برنامه‌های شرکت در حوزه‌های مختلف صنعت برق ارائه کرد و با تشریح وضعیت موجود استان در حوزه برق، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی شرکت را با معاون هماهنگی توزیع توانیر در میان گذاشت.

مدیرعامل شرکت همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی سطح استان از ۳۰ به ۶۰ مگاوات را از جمله اقدامات و برنامه‌های مهم در مسیر توسعه تولید برق پاک عنوان کرد و نسبت به ادامه روند افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی را در صورت تسریع در حمایت‌ها تاکید کرد.

وی همچنین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شبکه و روند خدمت‌رسانی، بخشی از مشکلات و نیاز‌های شرکت در حوزه‌های فنی، اجرایی و زیرساختی را تشریح و بر ضرورت حمایت و همراهی توانیر برای رفع این چالش‌ها تأکید کرد.

در ادامه، اکبر حسن‌بگلو معاون هماهنگی توزیع توانیر ضمن بررسی موارد مطرح‌شده، بر اهمیت استمرار برنامه‌های شرکت در مسیر ارتقای پایداری شبکه، مدیریت مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود خدمت‌رسانی به مشترکان تأکید کرد.

وی همچنین با توجه به مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده، برای پیگیری و همکاری در جهت رفع مشکلات و تسهیل فرآیند‌های مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی قول مساعد داد.

در این جلسه، معاونین و مدیران شرکت نیز گزارشی از حوزه‌های تحت مسئولیت خود ارائه کرده و دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مسائل تخصصی مربوط به بخش‌های مختلف را مطرح کردند.