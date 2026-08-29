به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی همچنین بر استفاده از ظرفیت زندانیان واجد شرایط در قالب همکاری با بنیاد تعاون زندانیان و مدیریت منابع با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت تأکید کرد.

بازدید از محل احداث طرح و بررسی روند اجرا

در ادامه سفر ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری تهران به شهرستان قرچک و ورامین، وی از محل احداث طرح ساختمان جدید دادگستری شهرستان ورامین بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح قرار گرفت.

تأکید بر بهره‌برداری هرچه سریع‌تر

وی در این بازدید بر ضرورت تسریع در روند احداث و تکمیل این پروژه تأکید کرد و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ساختمان جدید دادگستری ورامین با هدف ارتقای خدمات قضایی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات دستگاه قضایی را خواستار شد.

تأکید بر تکریم مراجعان و منزلت قضات

رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه بازدید گفت: یکی از تأکیدات مهم رئیس قوه قضائیه، توجه ویژه به تکریم مراجعان و حفظ منزلت قضات است و در همین راستا باید برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته قضایی، فضای فیزیکی مناسب و در شأن مردم و همکاران دستگاه قضایی فراهم شود.

لزوم پیگیری مستمر و همکاری با دستگاه‌های اجرایی

عتباتی افزود: یکی از مؤلفه‌های مهم تکریم مراجعان، فراهم کردن فضای فیزیکی مناسب است و باید تلاش کنیم طرحهای عمرانی دستگاه قضایی با قدرت و جدیت دنبال و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شوند. مدیران قضایی شهرستان باید به‌صورت مستمر روند پیشرفت پروژه را پیگیری کرده و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و شهرداری، زمینه تسریع در اجرای آن را فراهم کنند.

استفاده از ظرفیت اشتغال زندانیان در طرح

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ظرفیت اشتغال زندانیان اظهار کرد: با توجه به نیاز این طرح به نیروی کار، می‌توان از ظرفیت زندانیان واجد شرایط در قالب همکاری با بنیاد تعاون زندانیان استفاده کرد؛ اقدامی که علاوه بر کمک به پیشرفت پروژه، می‌تواند در کاهش تراکم جمعیت کیفری و ایجاد اشتغال برای زندانیان نیز مؤثر باشد.

مدیریت منابع و تأمین اعتبارات

عتباتی همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تغییر قیمت مصالح نسبت به زمان انعقاد قرارداد طرح، بر ضرورت مدیریت منابع و تأمین به‌موقع اعتبارات تأکید کرد و گفت: باید با پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها و مدیریت مناسب منابع، از ایجاد وقفه در روند اجرای پروژه جلوگیری کنیم تا ساختمان جدید دادگستری ورامین هرچه سریع‌تر تکمیل و به مردم ارائه خدمات کند.