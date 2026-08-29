به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس هیئت کنگ فو و ورزش‌های رزمی هرمزگان گفت: سبک‌های گنگ توان و کنگ فو توآ دوم و سوم شدند.

فاضل نعمانی افزود: در این رقابت‌ها که در ۴ رده نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد ۱۶۰ مبارز از شهرستان‌های بندرعباس، قشم، رودان و بستک حضور داشتند.

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وی گفت: ۶ گروه در ۶ سبک با یکدیگر رقابت کردند.

وی افزود: این رقابت‌ها با نام ۱۶۸ شهید دبستان شجره طیبه میناب برگزار شد.

رئیس هیئت کنگ فو و ورزش‌های رزمی هرمزگان گفت:ورزشکاران برتر این رقابت‌ها در رده سنی جوانان و بزرگسالان مهر امسال برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور به استان کرمان اعزام می‌شوند.