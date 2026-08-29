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آبادان با پیروزی پرگل ۷ بر ۳ مقابل مسجدسلیمان، به مرحله نیمهنهایی مسابقات مینیفوتبال شهید فرهادزاده رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم مینیفوتبال آبادان در نخستین دیدار خود از رقابتهای استانی شهید فرهادزاده، با برتری ۷ بر ۳ مقابل مسجدسلیمان، جواز حضور در مرحله نیمهنهایی این مسابقات را کسب کرد.
نماینده آبادان در مرحله نیمهنهایی روز یکشنبه ۸ شهریورماه برابر تیم باوی قرار خواهد گرفت و برای رسیدن به دیدار نهایی و ادامه رقابت در مسیر کسب سهمیه حضور در لیگ کشوری تلاش خواهد کرد.
رقابتهای مینیفوتبال شهید فرهادزاده با حضور تیمهایی از شهرستانهای مختلف استان خوزستان و با هدف انتخاب تیم برتر استان برای حضور در مسابقات لیگ کشور برگزار میشود.