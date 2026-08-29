به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ الهام نجفی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان قبل از ظهر امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر امروز با نفوذ امواجی به جو منطقه انتظار افزایش پوشش ابر، وزش باد موقت نسبتا شدید و رگبار پراکنده باران و رعد و برق در برخی مناطق استان وجود دارد در همین خصوص هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده که تا روز دوشنبه اعتبار دارد.

نجفی با بیان اینکه فعالیت این وضعیت جوی تا صبح روز دوشنبه هفته جاری ادامه می‌یابد گفت:میزان بارش‌ها بر اثر فعالیت این امواج قابل توجه نخواهد بود.

نجفی گفت: از روز سه شنبه شرایط جوی نسبتا پایداری در اغلب مناطق استان حاکم می‌شود و به لحاظ دمایی نیز تا روز دوشنبه هفته جاری تغییرات قابل توجهی را شاهد نخواهیم بود ولی نیمه دوم هفته هوا خنک تر خواهد شد.

نجفی گفت: طی شبانه روز گذشته زرین آباد با ۱۱ درجه کمترین و ماهنشان با ۴۱ درجه بیشترین دمای ثبت‌شده در استان را داشته و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۲ و ۳۴ درجه در نوسان بوده است.