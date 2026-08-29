معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز گفت: از ابتدای سال ۱۷۹ طرح صنایع‌دستی با مجموع اعتبار ۴۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای بهره‌مندی از تسهیلات مشاغل خانگی معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ژیلا خدادادی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از فعالان صنایع‌دستی استان گفت: در راستای بهره‌مندی فعالان این حوزه از تسهیلات مشاغل خانگی از ابتدای سال تاکنون ۱۷۹ طرح برای دریافت تسهیلات به مبلغ ۴۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معرفی شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: تسهیلات مشاغل خانگی یکی از ظرفیت‌های حمایتی مهم برای فعالان صنایع‌دستی است و معرفی این تعداد طرح نشان می‌دهد که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های خانگی در حوزه صنایع‌دستی استان وجود دارد.

او بیان کرد: بسیاری از هنرمندان صنایع‌دستی فعالیت خود را در فضای خانگی دنبال می‌کنند و همین موضوع باعث شده است که مشاغل خانگی به یکی از مسیر‌های مهم برای توسعه اشتغال در این حوزه تبدیل شود. حمایت از این دسته از فعالان، علاوه بر کمک به تداوم فعالیت‌های تولیدی، می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی را در اقتصاد محلی فراهم کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز گفت: معرفی طرح‌ها برای دریافت تسهیلات در واقع اقدامی در جهت فراهم کردن زمینه دسترسی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی به منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌هایشان است.

این مسئول توضیح داد: یکی از مزیت‌های صنایع‌دستی این است که بسیاری از رشته‌ها بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین قابلیت فعالیت دارند و می‌توان آنها را در قالب مشاغل خانگی توسعه داد؛ از این رو حمایت از این بخش می‌تواند به ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای گروه‌های مختلف جامعه کمک کند.

خدادادی با بیان اینکه زمانی که یک هنرمند بتواند از مهارت خود کسب درآمد کند و فعالیتش از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد، انگیزه بیشتری برای ادامه کار و انتقال این مهارت به نسل بعد خواهد داشت، افزود: به همین دلیل، حمایت از مشاغل خانگی صنایع‌دستی را باید از دو منظر اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار داد؛ از یک سو این مشاغل امکان ایجاد درآمد و اشتغال را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر به حفظ رشته‌ها و هنر‌های سنتی کمک خواهند کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان گفت: رویکرد اصلی در حمایت از مشاغل خانگی صنایع‌دستی، کمک به فعالان این حوزه برای ادامه و توسعه فعالیت‌هایشان است و معرفی طرح‌ها برای دریافت تسهیلات نیز در همین مسیر انجام شده است.