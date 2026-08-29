پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی «خانه هنر معلولین و مددجویان استان فارس» با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در شیراز آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ عملیات اجرایی «خانه هنر معلولین و مددجویان استان فارس» با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در شیراز آغاز شد.
این طرح با هدف توسعه توانبخشی نوین و فراهم کردن فضایی برای شکوفایی استعدادهای فرهنگی افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار گرفته است.
این مرکز چندمنظوره با برآورد هزینه ۸۰۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع در شهرستان شیراز ساخته میشود.
هدف از اجرای این طرح، ایجاد فضایی تخصصی، دسترسپذیر و فراگیر برای شناسایی، آموزش، توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت از طریق فعالیتهای خلاقانه هنری است.
سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین آغاز ساخت این مرکز، با اشاره به چرخشهای تحولآفرین در نظام برنامهریزی این سازمان، اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی تحول در حوزه توانبخشی، عبور از مدلهای مرسوم درمانی به سمت «توانبخشیهای نوین» در سه قلمرو ورزشی، معنوی و هنری است.
وی با تأکید بر اینکه امروز هنر، درام و نمایشدرمانی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه است، افزود: هدف از ایجاد «خانه هنر»، فراهم کردن بستری است که مددجویان بتوانند دانش هنری خود را ارتقا دهند، استعدادهایشان شناسایی شود و آثار تولیدی آنها در قالب پلتفرمهای نمایشی و با تکیه بر «اقتصاد هنر» به جامعه عرضه شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: منابع مالی این طرح ملی بهصورت کامل تأمین شده است و امیدواریم این مجموعه به منشأ خروشان فضیلت و هنر تبدیل شود.
حمید گودرزی، مدیر کل بهزیستی استان فارس نیز در این مراسم با اشاره به چندمنظوره بودن این طرح گفت: این خانه هنر، بستری مشترک برای آموزش، تولید، عرضه و تعامل هنرمندان دارای معلولیت است که از هنر به عنوان ابزاری قدرتمند برای سلامت روان بهره میبرند.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای علمی و هنری استان بیان کرد: برنامه این مجموعه با همکاری دانشکده معماری شیراز تدوین شده و در طراحی آن همه استانداردهای تخصصی حوزه هنر پیشبینی شده است. همچنین با رایزنیهای انجام شده با انجمن هنرهای نمایشی، تلاش خواهیم کرد از ظرفیتهای موجود برای تبدیل این مرکز به یک پایگاه هنری فاخر در سطح استان استفاده شود.
در سفر معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به شیراز ، علاوه بر این طرح، مجموعهای از طرحهای عمرانی در سطح استان فارس با اعتباری افزون بر ۵ هزار میلیارد ریال افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که نشاندهنده توجه ویژه به توسعه زیرساختهای رفاهی در این استان است.